La cotización de las activos de Empresas de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este lunes, 9 de marzo de 2026 es de 14,44 euros y fijan un total de 90.731 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del -2,17%. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 4 aumentos y 5 descensos, lo que indica una ligera presión a la baja en su valor. A pesar de algunos repuntes, la mayoría de los días se caracterizaron por caídas, sugiriendo una posible incertidumbre en el mercado. La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 30.59%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.54%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 15,4 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La empresa también participa en el desarrollo de tecnologías para el hidrógeno y otros gases renovables, lo que la posiciona como un referente en la evolución del mercado energético en España y Europa.