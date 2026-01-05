En la apertura de mercados de este lunes, 5 de enero de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 13,28 euros y registran un volumen de 71437 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,64% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 5 aumentos y 5 descensos. Esto indica una volatilidad en el mercado, donde los inversores han experimentado tanto momentos de optimismo como de corrección. La estabilidad en algunos días sugiere que, a pesar de las fluctuaciones, hay un interés constante en la acción.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 13.20%, mientras que su volatilidad anual es del 16.96%. Dado que el 13.20% es menor que el 16.96%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás ha sido mucho más estable en el último año, presentando menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,36 euros el y un mínimo de 13,28 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad y sostenibilidad del suministro energético en España.

Además, Enagás está comprometida con la transición energética y la reducción de emisiones, invirtiendo en proyectos de hidrógeno y biogás. La compañía juega un papel clave en el desarrollo de la infraestructura necesaria para la descarbonización del sector energético, lo que la convierte en un actor relevante en el contexto de la energía limpia en Europa.