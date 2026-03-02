La cotización de las activos de Servicios de gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este lunes, 2 de marzo de 2026 es de 15,16 euros y fijan un total de 110.789 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del -1,17%. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente alcista, con un total de 6 aumentos y 3 descensos, además de un día de estabilidad. Esta dinámica sugiere un interés creciente por parte de los inversores, a pesar de las caídas ocasionales. La volatilidad económica de Enagás en la última semana se ha situado en un 14.52%, lo que es menor que la volatilidad anual del 16.85%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente es inferior a la media anual, sugiriendo menos variaciones en su desempeño. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 15,34 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad y sostenibilidad del suministro energético en España. Además, Enagás está comprometida con la transición energética y la reducción de emisiones, invirtiendo en proyectos de hidrógeno y biogás. La compañía juega un papel clave en el desarrollo de la infraestructura necesaria para la descarbonización del sector energético, lo que la convierte en un actor relevante en el contexto de la energía limpia en Europa.