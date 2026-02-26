En la apertura de mercados de este jueves, 26 de febrero de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 15,16 euros y registran un volumen de 45753 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,03% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 7 aumentos y solo 3 descensos. Esto sugiere un interés creciente por parte de los inversores, a pesar de las caídas ocasionales. La estabilidad en la cotización también indica un posible equilibrio en la demanda y la oferta del valor. La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 5.08%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 16.67%. Dado que el 5.08% es menor que el 16.67%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 15,17 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país. Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La compañía juega un papel clave en el desarrollo de la infraestructura necesaria para el hidrógeno y otros gases renovables, posicionándose como un actor relevante en el futuro energético de España y Europa.