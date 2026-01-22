Este 22 de enero de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 13.66 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 20,639 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.81% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad y el interés en el mercado de la compañía.

En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso. Sin embargo, también se han registrado cuatro días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad en algunos días indica que, a pesar de las caídas, hay momentos en los que la acción logra mantener su valor.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 13.87%, mientras que su volatilidad anual es del 16.83%. Dado que el 13.87% es menor que el 16.83%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, la empresa ha experimentado menos variaciones en su rendimiento económico.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 13,94 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad del suministro energético en España.

Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La compañía juega un papel clave en el desarrollo del hidrógeno y otros gases renovables, posicionándose como un actor relevante en el futuro del sector energético en Europa.