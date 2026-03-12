Este 12 de marzo de 2026, las acciones de Empresas de Gas Enagás (ENG) han abierto en el IBEX 35 a un precio de 14.62 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 25,584 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.03% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad del valor de la compañía en el mercado español. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 4 aumentos y 4 descensos, lo que indica una estabilidad en su valor. A pesar de las fluctuaciones, la acción ha logrado mantenerse en un rango similar, sugiriendo que los inversores están evaluando cuidadosamente su desempeño en el mercado. En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 12.25%, que es menor que su volatilidad anual del 17.41%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año, sugiriendo una reducción en las variaciones de su valor en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 15,38 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además, Enagás está comprometida con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en proyectos de energías renovables y en la reducción de emisiones. La empresa también participa en el desarrollo de tecnologías para el hidrógeno y otros gases renovables, lo que la posiciona como un referente en la evolución del mercado energético en España y Europa.