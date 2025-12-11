En la apertura de mercados de este jueves, 11 de diciembre de 2025, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 13,57 euros y registran un volumen de 117312 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,62% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A mostró una tendencia mixta, comenzando con un aumento inicial seguido de una caída significativa. A pesar de las fluctuaciones, se observó una ligera recuperación hacia el final del período, aunque la estabilidad no fue suficiente para contrarrestar las pérdidas acumuladas.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 9.52%, mientras que su volatilidad anual es del 16.86%. Dado que el 9.52% es menor que el 16.86%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,34 euros el y un mínimo de 11,16 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Enagás

Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad energética del país.

Además, Enagás se involucra en proyectos de energías renovables y sostenibilidad, buscando diversificar su oferta y adaptarse a las nuevas demandas del mercado energético. La compañía también juega un papel clave en la transición hacia un modelo energético más limpio, promoviendo el uso del hidrógeno y otras fuentes de energía alternativas.