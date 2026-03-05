En la apertura de mercados de este jueves, 5 de marzo de 2026, en España, las acciones de Servicios de gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 14,72 euros y registran un volumen de 44829 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,99% en comparación con el día de ayer. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 5 aumentos y 3 descensos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. Sin embargo, la estabilidad en 2 ocasiones indica que, a pesar de las fluctuaciones, la acción ha mantenido un nivel de confianza entre los inversores. La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 31.57%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 17.38%. Esto indica que el comportamiento de Enagás es inestable y ha experimentado muchas variaciones en su rendimiento reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la empresa enfrenta una mayor incertidumbre en comparación con su estabilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 15,38 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, contribuyendo a la seguridad y sostenibilidad del suministro energético en España. Además, Enagás está comprometida con la transición energética y la reducción de emisiones, invirtiendo en proyectos de hidrógeno y biogás. La compañía juega un papel clave en el desarrollo de la infraestructura necesaria para la descarbonización del sector energético, lo que la convierte en un actor relevante en el contexto de la energía limpia en Europa.