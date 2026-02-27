Este viernes, 27 de febrero de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 10,69 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 190.530. Esta cifra refleja una variación del 0,42% en comparación con el día de ayer. La cotización de Caixabank SA en los últimos 10 días muestra una tendencia mayormente positiva, con un aumento significativo al inicio, seguido de una estabilización y algunas caídas. A pesar de las fluctuaciones, el comportamiento general sugiere un interés sostenido en la acción. En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se ha situado en un 24.51%, lo que es menor que la volatilidad anual del 28.38%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal refleja menos variaciones en comparación con el promedio anual. Esta tendencia sugiere una menor inestabilidad en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 10,02 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su participación en proyectos de desarrollo comunitario.