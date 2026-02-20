Este 20 de febrero de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 10.72 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 227,407 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.14% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad del banco en el mercado español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia negativa al experimentar cinco descensos consecutivos al inicio del período. Sin embargo, a partir de ahí, la acción se recuperó con un notable aumento en los siguientes cinco días, lo que sugiere una posible recuperación en el interés de los inversores. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 36.96%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 28.29%. Esto indica que el comportamiento de la acción en este periodo reciente ha sido inestable y ha experimentado muchas variaciones. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, CaixaBank ha enfrentado una mayor incertidumbre en comparación con su desempeño más estable a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 10,02 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.