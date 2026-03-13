Este viernes, 13 de marzo de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 9,75 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 461.147. Esta cifra refleja una variación del -1,3% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo dos de aumento. Además, se mantuvo estable en dos ocasiones. Esta situación sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, lo que podría preocupar a los inversores sobre su rendimiento a corto plazo. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 32.43%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 28.77%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 9,75 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la banca de empresas, además de contar con una fuerte presencia en el sector de la gestión de activos. Es conocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad y forma parte del índice Ibex 35, que agrupa a las 35 empresas más relevantes de la bolsa española.