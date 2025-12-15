La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este viernes, 12 de diciembre de 2025 es de 9,92 euros y documentan un total de 4.410.470 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -2,5%.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y solo 3 descensos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. Además, se ha mantenido estable en una ocasión, lo que indica cierta solidez en su valor. Esta dinámica podría reflejar un interés creciente de los inversores en la entidad.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 21.80%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 28.21%. Esto indica que el comportamiento de la entidad en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10,17 euros el y un mínimo de 4,94 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.