En la apertura de mercados de este miércoles, 28 de enero de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,78 euros y registran un volumen de 399678 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,6% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro días de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, a pesar de algunos repuntes que podrían indicar intentos de recuperación. La estabilidad en ciertos días no ha sido suficiente para contrarrestar la tendencia general.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 15.29%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 27.04%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año. La menor volatilidad reciente sugiere una reducción en las fluctuaciones de su valor, lo que puede ser un signo positivo para los inversores.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10,84 euros el y un mínimo de 10,33 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.