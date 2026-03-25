En la apertura de mercados de este miércoles, 25 de marzo de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,38 euros y registran un volumen de 298180 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 1,72% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, aunque los incrementos intermitentes indican que aún hay momentos de recuperación. La estabilidad en algunos días también podría reflejar un intento de consolidación en el precio. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 30.34%, lo que es superior a la volatilidad anual del 28.94%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, CaixaBank ha enfrentado un entorno más volátil en comparación con su desempeño más estable del último año. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 9,81 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La entidad forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado español. CaixaBank también se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector financiero, buscando adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes.