Este miércoles, 25 de febrero de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 10,82 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 293.822. Esta cifra refleja una variación del 1,5% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en cinco ocasiones y una estabilidad en una. Sin embargo, también se registraron dos descensos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la tendencia parece ser favorable, aunque los descensos indican que hay momentos de incertidumbre. En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se ha situado en un 29.53%, lo que es superior a la volatilidad anual del 28.50%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 10,02 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su participación en proyectos de desarrollo comunitario.