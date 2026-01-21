En la apertura de mercados de este miércoles, 21 de enero de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,5 euros y registran un volumen de 175464 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,85% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 6 ocasiones. Sin embargo, también se registraron 4 descensos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. A pesar de las caídas, el predominio de los aumentos indica un interés sostenido por parte de los inversores.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se ha situado en un 15.72%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 27.08%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10,8 euros el y un mínimo de 10,33 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.