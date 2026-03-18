La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este miércoles, 18 de marzo de 2026 es de 10,17 euros y fijan un total de 283.793 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 1,94%. En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un aumento en tres ocasiones y una estabilidad en otras tres. Sin embargo, también se registraron dos descensos, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la acción parece haber mantenido un comportamiento relativamente estable a pesar de las fluctuaciones. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 28.14%, mientras que su volatilidad anual es del 28.70%. Dado que el 28.14% es menor que el 28.70%, esto indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año, reflejando una menor variación en comparación con su desempeño a largo plazo. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 9,81 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La entidad forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado español. CaixaBank también se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector financiero, buscando adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes.