Este miércoles, 4 de marzo de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 9,89 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 852.372. Esta cifra refleja una variación del -0,96% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente negativa, con un aumento inicial seguido de varias caídas consecutivas. A pesar de un breve periodo de estabilidad, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una presión a la baja en el valor de la acción. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 17.43%, mientras que su volatilidad anual es del 28.58%. Dado que el 17.43% es menor que el 28.58%, se puede concluir que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año en comparación con la última semana, lo que sugiere una reducción en las variaciones de su valor en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 9,89 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.