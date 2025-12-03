Este 3 de diciembre de 2025, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 9.98 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 292,313 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.65% en comparación con el día anterior, lo que refleja la dinámica del mercado en un contexto económico en constante cambio.

La cotización de Caixabank SA en los últimos 10 días muestra una tendencia positiva, con un aumento notable en la mayoría de los días. Aunque hubo una ligera baja al inicio, la estabilidad y los incrementos posteriores indican un buen desempeño en el mercado.

Fuente: narrativas-es

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 9.69%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 28.35%. Dado que el 9.69% es menor que el 28.35%, se puede concluir que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, la entidad ha experimentado menos variaciones en su rendimiento.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,98 euros el y un mínimo de 4,94 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.