La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este martes, 24 de marzo de 2026 es de 10,31 euros y documentan un total de 222.015 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,83%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente negativa, con 4 días de descenso y 3 días de aumento, mientras que 3 días se mantuvo estable. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde los descensos superaron a los aumentos, lo que podría generar preocupación entre los inversores. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 29.27%, lo que es superior a la volatilidad anual del 28.95%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere un aumento en la incertidumbre y la fluctuación de su valor en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 9,81 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La entidad forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado español. CaixaBank también se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector financiero, buscando adaptarse a las necesidades cambiantes de sus clientes.