Este martes, 24 de febrero de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 10,76 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 509.478. Esta cifra refleja una variación del -1,87% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia negativa al experimentar cinco descensos consecutivos al inicio del periodo. Sin embargo, a partir del cuarto día, la acción comenzó a recuperarse con cuatro aumentos, lo que sugiere una posible recuperación en el interés de los inversores. Finalmente, se mantuvo estable en el último día, lo que podría indicar una fase de consolidación tras las fluctuaciones recientes. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 25.03%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 28.41%. Esto indica que el comportamiento de la entidad en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 10,02 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su participación en proyectos de desarrollo comunitario.