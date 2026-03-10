La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este martes, 10 de marzo de 2026 es de 10,3 euros y fijan un total de 516.412 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 3,5%. La cotización de Caixabank SA en los últimos 10 días muestra una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso. Sin embargo, también se observan cuatro días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad se presenta en un par de ocasiones, lo que indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 34.60%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 28.69%. Esto indica que el comportamiento de la acción en este periodo reciente es inestable y ha experimentado muchas variaciones. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, CaixaBank ha enfrentado una mayor incertidumbre en comparación con su desempeño más estable a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 9,87 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la banca de empresas, además de contar con una fuerte presencia en el sector de la gestión de activos. Es conocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad y forma parte del índice Ibex 35, que agrupa a las 35 empresas más relevantes de la bolsa española.