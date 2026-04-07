La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este martes, 7 de abril de 2026 es de 10,19 euros y fijan un total de 422.345 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo muestra una modificación de del -1,83%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con cinco días de descenso y solo dos de aumento, mientras que un día se mantuvo estable. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan su desempeño. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 26.50%, mientras que su volatilidad anual es del 28.45%. Dado que 26.50% es menor que 28.45%, esto indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su volatilidad anual. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 9,81 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.