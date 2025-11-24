La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este lunes, 24 de noviembre de 2025 es de 9,32 euros y fijan un total de 142.654 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,73%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso. Sin embargo, también se registraron cuatro días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La combinación de estos movimientos indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación que podrían ser indicativos de un posible cambio en la tendencia si se mantienen los aumentos.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 27.10%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 28.44%. Esto indica que el comportamiento de la entidad en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo una menor variación en sus resultados y una tendencia hacia una mayor consistencia en su desempeño financiero.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,6 euros el y un mínimo de 4,94 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.