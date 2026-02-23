Este 23 de febrero de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 11.04 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 466,615 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.68% en comparación con el día anterior, lo que refleja la dinámica del mercado en un contexto económico en constante cambio. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia negativa inicial con cuatro días de descenso, seguida de un notable repunte con seis días de aumento. Esta recuperación sugiere un cambio en la percepción del mercado hacia la entidad, lo que podría indicar un potencial crecimiento en el futuro cercano. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 11.84%, mientras que su volatilidad anual es del 28.35%. Dado que el 11.84% es menor que el 28.35%, se puede concluir que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su volatilidad anual. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 10,02 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su participación en proyectos de desarrollo comunitario.