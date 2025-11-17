En la apertura de mercados de este lunes, 17 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 9,29 euros y registran un volumen de 141876 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,17% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en cinco ocasiones y una caída en tres, mientras que se mantuvo estable en dos días. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, aunque las caídas indican cierta volatilidad.

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 29.49%, lo que es superior a la volatilidad anual del 28.41%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere un aumento en la incertidumbre y la fluctuación de su valor en el corto plazo.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,6 euros el y un mínimo de 4,94 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.