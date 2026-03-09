La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este lunes, 9 de marzo de 2026 es de 9,6 euros y documentan un total de 900.895 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -2,78%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo dos de aumento, lo que indica una presión a la baja en el valor de sus acciones. Además, se mantuvo estable en un par de ocasiones, lo que sugiere cierta resistencia en medio de la volatilidad. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 24.08%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 28.71%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente es menor que la acumulada a lo largo de 12 meses. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 9,6 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la banca de empresas, además de contar con una fuerte presencia en el sector de la gestión de activos. Es conocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad y forma parte del índice Ibex 35, que agrupa a las 35 empresas más relevantes de la bolsa española.