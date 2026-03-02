Este 2 de marzo de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el mercado español con un precio de 10.22 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 830,109 acciones. Esta cifra representa una variación del -2.90% en comparación con el día anterior, lo que refleja un ajuste significativo en el valor de la entidad bancaria. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en cinco ocasiones. Sin embargo, también experimentó tres descensos, lo que sugiere cierta volatilidad en su desempeño. Además, se mantuvo estable en dos días, indicando momentos de consolidación en su valor. En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se ha situado en un 20.11%, lo que es inferior a la volatilidad anual del 28.58%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es menor que la anual, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento reciente. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 10,02 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.