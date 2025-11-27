En la apertura de mercados de este jueves, 27 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 9,51 euros y registran un volumen de 94967 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,19% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente negativa, con cinco días de descenso y solo dos de aumento. Además, se mantuvo estable en un día. Esta situación sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan su rendimiento.

Fuente: narrativas-es

La variación del CaixaBank durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se ha situado en un 18.95%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 28.41%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,6 euros el y un mínimo de 4,94 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.