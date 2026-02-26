En la apertura de mercados de este jueves, 26 de febrero de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,63 euros y registran un volumen de 291771 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,14% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente alcista, con cinco aumentos y solo dos descensos. Además, se mantuvo estable en una ocasión, lo que sugiere una recuperación en su valor y una posible confianza del mercado en la entidad. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en 25.80%, lo que es menor que la volatilidad anual del 28.43%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con el periodo anual. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 10,02 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su participación en proyectos de desarrollo comunitario.