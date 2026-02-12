En la apertura de mercados de este jueves, 12 de febrero de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,83 euros y registran un volumen de 130371 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,88% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró un comportamiento mixto, con un aumento inicial seguido de fluctuaciones. Comenzó con dos días de incremento, seguido de tres días de descenso, lo que indica cierta volatilidad. Sin embargo, en los últimos días, la acción logró estabilizarse, cerrando con un leve aumento, lo que sugiere una posible recuperación en el interés de los inversores. En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank se ha situado en un 27.66%, lo que es menor que la volatilidad anual del 27.93%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente es inferior a la media anual, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 10,33 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La entidad forma parte del Ibex 35, el índice bursátil que agrupa a las 35 empresas más grandes de España. CaixaBank destaca por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad y cuenta con una extensa red de oficinas y cajeros automáticos en todo el país.