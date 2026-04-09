En la apertura de mercados de este jueves, 9 de abril de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,61 euros y registran un volumen de 483170 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,24% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mixta. Comenzó con un aumento, seguido de dos descensos, manteniéndose estable en un día y luego experimentó un nuevo aumento y dos descensos más. En general, la acción ha tenido más días de caída que de crecimiento, lo que sugiere una presión negativa en su valor. En la última semana, la volatilidad económica de CaixaBank ha alcanzado un 35.13%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 28.72%. Esto indica que el comportamiento de CaixaBank es inestable y presenta muchas variaciones en su rendimiento reciente, reflejando un entorno de mercado más turbulento en comparación con su estabilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.