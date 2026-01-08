En la apertura de mercados de este jueves, 8 de enero de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,32 euros y registran un volumen de 134391 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,1% en comparación con el día previo.

La cotización de Caixabank SA en los últimos 10 días muestra una tendencia mayormente negativa, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de un breve repunte, la mayoría de los días se caracterizaron por descensos, lo que sugiere una presión a la baja en el valor de la acción.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del CaixaBank durante la última semana

La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 17.66%, mientras que su volatilidad anual es del 27.20%. Dado que el 17.66% es menor que el 27.20%, se puede concluir que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Caixabank SA

Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10,62 euros el y un mínimo de 10,32 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de CaixaBank?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de CaixaBank

CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas.

La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.