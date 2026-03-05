Este 5 de marzo de 2026, las acciones de CaixaBank (CABK) han abierto en el mercado español con un precio de 10.03 euros por unidad en el IBEX 35. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 378,957 acciones, lo que representa una variación del -0.99% en comparación con el día anterior. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA mostró una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo tres de aumento, además de un día en el que se mantuvo estable. Esta situación sugiere una presión negativa en el valor de la acción, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan su desempeño. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 23.61%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 28.59%. Esto indica que el comportamiento de la entidad en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del año. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 9,98 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.