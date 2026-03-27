La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este viernes, 27 de marzo de 2026 es de 18,26 euros y documentan un total de 363.114 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del -0,19%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 4 ocasiones y una estabilidad en 2, aunque también experimentó 4 descensos. Esto sugiere una volatilidad en su desempeño, con un balance final que podría indicar una recuperación moderada a pesar de las caídas. La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en 26.92%, lo que es menor que la volatilidad anual de 31.58%. Esto indica que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal refleja menos variaciones en comparación con la volatilidad anual. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 17,92 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.