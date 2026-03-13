La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este viernes, 13 de marzo de 2026 es de 17,82 euros y fijan un total de 704.360 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -2,01%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente negativa, con 7 días de descenso y solo 2 días de aumento, mientras que se mantuvo estable en 1 ocasión. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de las acciones, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan la confianza de los inversores. En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en un 41.01%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 31.62%. Esto indica que el comportamiento de BBVA es inestable y ha experimentado muchas variaciones en su rendimiento reciente. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 17,82 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, es conocido por su enfoque en la digitalización y la innovación en el sector bancario, así como por su presencia internacional en varios países de América Latina y Estados Unidos.