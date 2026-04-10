Este 10 de abril de 2026, las acciones del banco BBVA se abren en el IBEX 35 a un precio de 19.36 euros por unidad, con un volumen de negociación que alcanza las 369,732 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.75% en comparación con el día anterior, lo que refleja el interés continuo de los inversores en el mercado español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente negativa, con 5 días de descenso y 4 de aumento, además de un día en el que se mantuvo estable. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde los descensos superaron ligeramente a los aumentos, lo que podría generar preocupación entre los inversores. La volatilidad económica de BBVA en la última semana ha sido del 41.50%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 31.35%. Esto indica que el comportamiento de BBVA es inestable y ha experimentado muchas variaciones en su valor en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde cuentas de ahorro y préstamos hasta servicios de gestión de activos y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.