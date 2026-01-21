Este 21 de enero de 2026, las acciones del banco BBVA se han abierto en el IBEX 35 a un precio de 20.58 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 358,476 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.96% en comparación con el día anterior, lo que refleja un leve descenso en el valor de las acciones del banco español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un comportamiento mayormente positivo, con un aumento en cuatro ocasiones y una estabilidad en una, aunque también experimentó cinco descensos. Este patrón sugiere una tendencia volátil, donde los incrementos no lograron compensar las caídas, lo que podría generar preocupación entre los inversores sobre la dirección futura de la acción.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en 6.50%, mientras que su volatilidad anual es de 29.31%. Dado que 6.50% es menor que 29.31%, se puede concluir que el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,01 euros el y un mínimo de 19,87 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión.

La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar sus operaciones y alcanzar un amplio mercado.