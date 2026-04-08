Este miércoles, 8 de abril de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 19,5 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 1.291.423. Esta cifra refleja una variación del 6,64% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo cuatro de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de las acciones, aunque los incrementos en algunos días indican cierta resistencia en el mercado. La volatilidad económica de BBVA en la última semana ha sido del 38.05%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 31.50%. Esto indica que el comportamiento de la acción en este periodo reciente es inestable y ha experimentado muchas variaciones. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, BBVA ha enfrentado un entorno más volátil en comparación con su desempeño más estable del último año. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,33 euros el y un mínimo de 17,34 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde cuentas de ahorro y préstamos hasta servicios de gestión de activos y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.