Este 4 de marzo de 2026, las acciones del banco BBVA se han abierto en el IBEX 35 a un precio de 18.10 euros por unidad, con un volumen de negociación que alcanza los 1,778,902 títulos. Esta cifra representa una leve variación del 0.17% en comparación con el día anterior, reflejando la estabilidad del valor de la entidad en el mercado español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de 7 días de descenso. Sin embargo, también se registraron 3 días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La estabilidad fue escasa, lo que podría indicar incertidumbre entre los inversores. En la última semana, la volatilidad económica de BBVA ha alcanzado un 37.11%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 31.22%. Esto indica que el comportamiento de BBVA es inestable y presenta muchas variaciones en su rendimiento reciente, sugiriendo un entorno de mercado más turbulento en comparación con el año anterior. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 18,06 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de asesoría financiera y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.