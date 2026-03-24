La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este martes, 24 de marzo de 2026 es de 18,56 euros y documentan un total de 258.143 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,65%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente negativa, con cuatro días de descenso y solo tres de aumento. Además, se mantuvo estable en tres ocasiones. Esta combinación sugiere una volatilidad en el mercado, donde los descensos superan a los aumentos, lo que podría generar preocupación entre los inversores. La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en un 23.73%, mientras que su volatilidad anual es del 31.56%. Dado que 23.73% es menor que 31.56%, se puede concluir que el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, la acción ha experimentado menos variaciones y un comportamiento más predecible. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 17,92 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.