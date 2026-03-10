Este 10 de marzo de 2026, las acciones del banco BBVA se han abierto en el IBEX 35 a un precio de 18.99 euros por unidad, registrando un notable volumen de negociación de 750,601 acciones. Esta cifra representa una variación del 4.20% en comparación con el día anterior, lo que refleja un interés creciente por parte de los inversores en el mercado español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo dos de aumento, lo que indica una presión a la baja en el valor de sus acciones. Además, se mantuvo estable en un día, lo que sugiere cierta resistencia en medio de la volatilidad. La volatilidad económica de BBVA en la última semana ha sido del 51.51%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 31.33%. Esto indica que el comportamiento de BBVA es inestable y ha experimentado muchas variaciones en su valor en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 18,06 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, es conocido por su enfoque en la digitalización y la innovación en el sector bancario, así como por su presencia internacional en varios países de América Latina y Estados Unidos.