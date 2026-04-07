La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este martes, 7 de abril de 2026 es de 19 euros y documentan un total de 737.795 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo exhibe una modificación de del 1,2%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo tres de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de las acciones, aunque hubo momentos de estabilidad que podrían indicar un posible soporte en el precio. La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en un 27.11%, lo que es menor que la volatilidad anual del 31.08%. Esto indica que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo una reducción en las variaciones y una mayor consistencia en su desempeño reciente. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 17,91 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde cuentas de ahorro y préstamos hasta servicios de gestión de activos y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.