Este 3 de marzo de 2026, las acciones del banco BBVA (BBVA) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 18.58 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 852,169 acciones. Esta cifra representa una variación del -2.13% en comparación con el día anterior, lo que refleja un leve descenso en el valor de las acciones del banco español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente negativa, con un total de 6 descensos y solo 3 aumentos, además de un día en el que se mantuvo estable. Esta situación sugiere una presión a la baja en el valor de las acciones, lo que podría reflejar una falta de confianza por parte de los inversores en el corto plazo. En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en 28.17%, lo que es menor que la volatilidad anual del 30.99%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal refleja menos variaciones en comparación con el promedio anual. Esta tendencia sugiere una menor inestabilidad en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 18,58 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de asesoría financiera y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.