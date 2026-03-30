Este lunes, 30 de marzo de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 17,86 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 241.220. Esta cifra refleja una variación del -0,31% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente a la baja, con un total de 6 días de descenso. Sin embargo, también se registraron 4 días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La combinación de estas fluctuaciones indica que, a pesar de las caídas, hubo momentos de recuperación que podrían reflejar un interés variable de los inversores. La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en 30.66%, lo que es menor que la volatilidad anual de 31.65%. Esto indica que el comportamiento de la acción ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad semanal es inferior a la anual. Esta diferencia sugiere que, a pesar de las fluctuaciones, la acción ha mantenido un nivel de estabilidad en comparación con su comportamiento a lo largo del año. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 17,86 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.