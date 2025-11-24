Este lunes, 24 de noviembre de 2025, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA) se negocian a 17,83 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 422.866. Esta cifra refleja una variación del 0,71% en comparación con el día previo.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso. Sin embargo, también se registraron cuatro días de aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. La combinación de estos movimientos indica que, a pesar de las caídas, hubo intentos de recuperación en la cotización.

Fuente: narrativas-es

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en un 23.62%, mientras que su volatilidad anual es del 30.81%. Dado que 23.62% es menor que 30.81%, esto indica que el comportamiento de BBVA en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,9 euros el y un mínimo de 8,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de asesoría financiera y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.