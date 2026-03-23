Este 23 de marzo de 2026, las acciones del banco BBVA se han abierto en el IBEX 35 a un precio de 17.48 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 842,183 acciones. Esta cifra representa una variación del -2.48% en comparación con el día anterior, lo que refleja un leve descenso en el valor de las acciones del banco español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mixta. Hubo un aumento en tres ocasiones, pero también se registraron cinco descensos, lo que sugiere una volatilidad en su desempeño. Además, la estabilidad se mantuvo en dos días, indicando que, a pesar de las fluctuaciones, el valor no se vio afectado de manera drástica en ciertos momentos. La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en un 21.33%, mientras que su volatilidad anual es del 31.61%. Dado que el 21.33% es menor que el 31.61%, esto indica que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en la última semana en comparación con el año anterior, sugiriendo una reducción en las variaciones de su valor en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 17,48 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.