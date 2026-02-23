Este 23 de febrero de 2026, las acciones del banco BBVA (BBVA) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 19.96 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 361,149 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.53% en comparación con el día anterior, lo que refleja la dinámica del mercado en un contexto económico en constante cambio. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente negativa, con cinco días de descenso. Sin embargo, también se registraron tres días de aumento, lo que sugiere cierta recuperación, aunque la estabilidad fue escasa. En general, la tendencia parece indicar un periodo de volatilidad en el valor de la acción. La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en un 18.18%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 30.68%. Esto indica que el comportamiento de BBVA ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente es inferior a la media anual, sugiriendo menos variaciones en su desempeño en comparación con el pasado. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 19,12 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.