La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este lunes, 16 de marzo de 2026 es de 18,04 euros y fijan un total de 394.573 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,14%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo tres días de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque hubo momentos de estabilidad que podrían indicar un posible soporte en el precio. La volatilidad económica de BBVA en la última semana se ha situado en un 39.94%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 31.60%. Esto indica que el comportamiento de la acción en el corto plazo es inestable y presenta muchas variaciones, lo que podría reflejar una mayor incertidumbre en el mercado en comparación con su desempeño más estable del último año. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 18,01 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.