La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este lunes, 9 de marzo de 2026 es de 17,73 euros y documentan un total de 998.655 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del -3,48%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo dos días de aumento, mientras que se mantuvo estable en dos ocasiones. Esta situación sugiere una presión negativa en el valor de la acción, lo que podría reflejar preocupaciones del mercado o factores externos que afectan su desempeño. La volatilidad económica de BBVA en la última semana ha alcanzado un 47.58%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 31.34%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y presenta muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la reciente volatilidad sugiere un entorno de incertidumbre y fluctuaciones en el mercado. Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,03 euros el y un mínimo de 17,73 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de inversión y seguros. A nivel general, es conocido por su enfoque en la digitalización y la innovación en el sector bancario, así como por su presencia internacional en varios países de América Latina y Estados Unidos.